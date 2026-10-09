Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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09.10.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo präsentiert sich am Freitagvormittag fester
Die Aktie von Diageo gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.
Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere um 09:28 Uhr 1,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'532 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Diageo-Aktie sogar auf 16,52 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,45 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62'703 Diageo-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 19,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 22,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,550 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,380 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,67 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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