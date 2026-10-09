Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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09.10.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo zieht am Nachmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Diageo. Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 16,41 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'558 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 16,56 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,45 GBP. Zuletzt wechselten 699'506 Diageo-Aktien den Besitzer.
Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 19,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 17,65 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 USD aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,67 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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