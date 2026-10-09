Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9294 -0.3%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’196 1.5%  Bitcoin 68’490 0.9%  Dollar 0.8302 0.0%  Öl 104.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Sandoz124359842Amrize143013422Lonza1384101Stadler Rail217818
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Short- und Inverse-ETFs erklärt: Chancen und Risiken auf einen Blick
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Neues Saylor-Modell: 7 Prozent Rendite mit Bitcoin?
Neocloud-Duell: CoreWeave gegen Nebius im Check
Suche...
Plus500 Depot

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 16:29:00

Diageo Aktie News: Diageo zieht am Nachmittag an

Diageo Aktie News: Diageo zieht am Nachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Diageo. Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Diageo
17.88 CHF 0.97%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 16,41 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'558 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 16,56 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,45 GBP. Zuletzt wechselten 699'506 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 19,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 17,65 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 USD aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,67 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt

Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen

Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an


Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Diageo plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten