Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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09.10.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Mittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Diageo. Das Papier von Diageo konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,5 Prozent auf 16,47 GBP.
Um 12:28 Uhr stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 16,47 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'537 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 16,56 GBP zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,45 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 333'910 Diageo-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 19,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,57 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,51 GBP ab. Abschläge von 17,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,550 USD belaufen.
Am 28.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,67 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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