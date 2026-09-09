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09.09.2026 09:29:00

Diageo Aktie News: Diageo verliert am Vormittag

Diageo Aktie News: Diageo verliert am Vormittag

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 15,97 GBP abwärts.

Diageo
17.50 CHF -0.52%
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Die Diageo-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 15,97 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'789 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Diageo-Aktie bei 15,91 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,96 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 146'884 Diageo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,67 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 18,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,51 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 15,38 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,553 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,370 GBP aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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