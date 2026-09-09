Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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09.09.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo verbilligt sich am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 16,06 GBP.
Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 16,06 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'688 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,91 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,96 GBP. Zuletzt wechselten via London 1'170'908 Diageo-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2025 bei 19,67 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 22,45 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 15,88 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,553 USD, nach 0,370 GBP im Jahr 2026.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,65 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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