Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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09.09.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 16,11 GBP nach.
Die Diageo-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 16,11 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'752 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 15,91 GBP. Mit einem Wert von 15,96 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 572'336 Diageo-Aktien.
Bei einem Wert von 19,67 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 18,06 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Mit einem Kursverlust von 16,16 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,370 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,553 USD je Aktie ausschütten.
Am 28.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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