Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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08.10.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Diageo
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 15,96 GBP.
Um 09:28 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 15,96 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'378 Punkten steht. In der Spitze büsste die Diageo-Aktie bis auf 15,90 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,98 GBP. Zuletzt wechselten 58'529 Diageo-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 19,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 19,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 13,51 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 15,32 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,380 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,550 USD je Aktie ausschütten.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Diageo wird am 28.01.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 USD je Diageo-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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