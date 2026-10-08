Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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08.10.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Diageo. Das Papier von Diageo konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 16,26 GBP.
Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 16,26 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'481 Punkten steht. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,33 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,98 GBP. Bisher wurden via London 1'088'301 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 14,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,51 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 16,89 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,550 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,380 GBP je Wertpapier.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,67 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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