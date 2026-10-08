Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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08.10.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Mittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 16,01 GBP.
Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 16,01 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'415 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Diageo-Aktie bis auf 15,90 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 15,98 GBP. Zuletzt wurden via London 408'200 Diageo-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 15,91 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 15,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,380 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,550 USD je Diageo-Aktie.
Am 28.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 27.01.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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