Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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08.09.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag kaum bewegt
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 16,31 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Diageo-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 16,31 GBP an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'823 Punkten liegt. Bei 16,34 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Diageo-Aktie bis auf 16,26 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,30 GBP. Bisher wurden heute 42'440 Diageo-Aktien gehandelt.
Am 09.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,36 GBP an. Gewinne von 24,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 17,14 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,553 USD.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,65 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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