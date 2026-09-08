Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 16,33 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'831 Punkten liegt. Bei 16,40 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,30 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 733'085 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,36 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,51 GBP ab. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 20,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,553 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,370 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Am 27.01.2028 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,65 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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