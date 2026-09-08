Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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08.09.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Diageo. Zuletzt fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 16,24 GBP ab.
Die Diageo-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 16,24 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'818 Punkten steht. Bei 16,19 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 16,30 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 313'199 Diageo-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 20,36 GBP erreichte der Titel am 09.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 25,39 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Abschläge von 16,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,553 USD ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 27.01.2028.
Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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