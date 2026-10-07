Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.10.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Mittwochvormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 15,93 GBP ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 15,93 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'497 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Diageo-Aktie bis auf 15,87 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,93 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62'445 Diageo-Aktien.
Bei 19,04 GBP markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,49 Prozent hinzugewinnen. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,19 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,380 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,550 USD aus.
Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt
Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen
Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:29
|Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Mittwochvormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Dienstagnachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Mittag höher (finanzen.ch)
|
02.10.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Analysten sehen für Diageo-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
25.09.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse London: FTSE 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen in Rot
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien werden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.