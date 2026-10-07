Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 15,93 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'497 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Diageo-Aktie bis auf 15,87 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,93 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62'445 Diageo-Aktien.

Bei 19,04 GBP markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,49 Prozent hinzugewinnen. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,19 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,380 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,550 USD aus.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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