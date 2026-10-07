Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Mittwochnachmittag fester

Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 16,11 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'455 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 16,23 GBP. Bei 15,93 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 857'762 Diageo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 USD ausgeschüttet werden.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt

Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen

Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an