Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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07.10.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Mittwochnachmittag fester
Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 16,11 GBP.
Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 16,11 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'455 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 16,23 GBP. Bei 15,93 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 857'762 Diageo-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 USD ausgeschüttet werden.
Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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