Diageo Aktie News: Diageo wird am Mittag ausgebremst

Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 15,95 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'487 Punkten steht. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,87 GBP nach. Bei 15,93 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 473'117 Diageo-Aktien umgesetzt.

Bei 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,38 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,550 USD.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte Diageo die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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