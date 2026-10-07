Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.10.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo wird am Mittag ausgebremst
Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,95 GBP abwärts.
Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 15,95 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'487 Punkten steht. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,87 GBP nach. Bei 15,93 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 473'117 Diageo-Aktien umgesetzt.
Bei 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,38 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,550 USD.
Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte Diageo die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt
Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen
Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
16:29
|Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo wird am Mittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Mittwochvormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
02.10.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Analysten sehen für Diageo-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
25.09.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI auf Richtungssuche -- DAX sackt ab -- Herbe Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.