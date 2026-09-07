Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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07.09.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Montagvormittag tiefer
Die Aktie von Diageo gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 16,26 GBP nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,9 Prozent auf 16,26 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'811 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Diageo-Aktie bei 16,25 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,37 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 124'673 Diageo-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 20,43 GBP erreichte der Titel am 06.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 20,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,51 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 16,91 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,553 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,370 GBP je Wertpapier.
Am 28.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,65 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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