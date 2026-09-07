Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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07.09.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 16,33 GBP nach.
Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 16,33 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'835 Punkten notiert. Bei 16,18 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 16,37 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1'118'820 Diageo-Aktien den Besitzer.
Am 06.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,43 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 17,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,370 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,553 USD je Diageo-Aktie.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Diageo wird am 28.01.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Diageo-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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