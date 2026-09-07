Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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07.09.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Montagmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Diageo gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 16,32 GBP.
Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 16,32 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'849 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Diageo-Aktie bei 16,18 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,37 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 667'277 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.09.2025 bei 20,43 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 25,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,553 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,370 GBP aus.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,65 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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