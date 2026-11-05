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05.11.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Diageo legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 4,5 Prozent auf 18,97 GBP.
Um 09:28 Uhr sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 4,5 Prozent auf 18,97 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'929 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Diageo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,08 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,60 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 664'210 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 19,08 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 28,76 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,544 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,380 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.
Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,67 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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