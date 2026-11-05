Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Nachmittag

Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 18,72 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'869 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Diageo-Aktie bei 19,08 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,60 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'280'256 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 19,08 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Abschläge von 27,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2026 0,380 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,544 USD aus.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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