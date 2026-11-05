Diageo Aktie News: Diageo präsentiert sich am Mittag fester

Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 18,67 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'913 Punkten steht. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,08 GBP an. Bei 18,60 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'974'212 Diageo-Aktien.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,08 GBP. 2,20 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 38,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,380 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,544 USD aus.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 27.01.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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