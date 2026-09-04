Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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04.09.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Freitagvormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Diageo. Zuletzt stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 16,71 GBP.
Um 09:28 Uhr sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 16,71 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'812 Punkten liegt. Bei 16,73 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den London-Handel startete das Papier bei 16,73 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 87'361 Stück.
Am 05.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,52 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 19,13 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,554 USD, nach 0,370 GBP im Jahr 2026.
Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte Diageo die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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