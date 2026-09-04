Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 16,70 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'815 Punkten liegt. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 16,77 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 16,73 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 778'456 Diageo-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 20,52 GBP. Gewinne von 22,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,51 GBP ab. Abschläge von 19,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,554 USD aus.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Am 27.01.2028 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,65 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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