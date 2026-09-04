Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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04.09.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo präsentiert sich am Freitagmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 16,72 GBP.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 16,72 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'830 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 16,77 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 16,73 GBP. Bisher wurden heute 406'791 Diageo-Aktien gehandelt.
Am 05.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,52 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 19,20 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,370 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,554 USD.
Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte Diageo die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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