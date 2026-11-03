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03.11.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagvormittag behauptet
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Diageo. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Diageo-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 18,04 GBP.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Diageo-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 18,04 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'726 Punkten tendiert. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,16 GBP zu. In der Spitze fiel die Diageo-Aktie bis auf 18,03 GBP. Bei 18,10 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 145'078 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP. 5,52 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 25,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,544 USD.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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