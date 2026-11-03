Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagvormittag behauptet

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Diageo-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 18,04 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'726 Punkten tendiert. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,16 GBP zu. In der Spitze fiel die Diageo-Aktie bis auf 18,03 GBP. Bei 18,10 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 145'078 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP. 5,52 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 25,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,544 USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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