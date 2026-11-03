Diageo Aktie News: Diageo am Mittag mit Kursverlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 17,81 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'702 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 17,80 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 18,10 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 472'975 Stück.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,04 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,91 Prozent. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,51 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,12 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,544 USD.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Am 27.01.2028 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,67 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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