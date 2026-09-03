Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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03.09.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Vormittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 16,83 GBP.
Die Diageo-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 16,83 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'760 Punkten steht. Bei 16,78 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 16,84 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 37'042 Diageo-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 20,52 GBP. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 17,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 13,51 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,73 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,554 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,370 GBP aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.
Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,65 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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