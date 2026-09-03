Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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03.09.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo fällt am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Diageo. Zuletzt ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 16,68 GBP.
Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 16,68 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'832 Punkten steht. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,65 GBP ab. Bei 16,84 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 834'686 Stück gehandelt.
Am 05.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,52 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 23,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,370 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,554 USD je Aktie ausschütten.
Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte Diageo die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,65 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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