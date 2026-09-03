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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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03.09.2026 12:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Mittag schwächer

Diageo Aktie News: Diageo am Mittag schwächer

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 16,74 GBP ab.

Diageo
17.98 CHF -2.58%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 16,74 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'763 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,71 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,84 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 257'104 Aktien.

Am 05.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,52 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 22,58 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 19,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,554 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,370 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 28.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 27.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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