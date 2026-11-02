Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 17,85 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'754 Punkten liegt. Bei 17,95 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,57 GBP. Bisher wurden heute 1'140'380 Diageo-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 19,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 6,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,51 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 32,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,380 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,544 USD belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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