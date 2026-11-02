|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Diageo zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,6 Prozent auf 17,85 GBP zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 17,85 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'754 Punkten liegt. Bei 17,95 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,57 GBP. Bisher wurden heute 1'140'380 Diageo-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 19,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 6,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,51 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 32,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,380 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,544 USD belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt
Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen
Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
16:29
|Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Montagmittag gefragt (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo macht am Vormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Diageo-Aktie: Experten empfehlen Diageo im Oktober mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
30.10.26
|Gewinne in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Aufschläge in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|07:41
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|07:41
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|07:41
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX etwas höher -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.