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02.11.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Montagmittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Diageo. Zuletzt sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 17,78 GBP zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 17,78 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'736 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 17,80 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,57 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 476'203 Diageo-Aktien.
Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,04 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 7,06 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 24,02 Prozent Luft nach unten.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,544 USD.
Am 28.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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