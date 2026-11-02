Diageo Aktie News: Diageo am Montagmittag gefragt

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 17,78 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'736 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 17,80 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,57 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 476'203 Diageo-Aktien.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,04 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 7,06 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 24,02 Prozent Luft nach unten.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,544 USD.

Am 28.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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