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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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02.10.2026 09:29:00

Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Vormittag vor

Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Diageo gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Diageo konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 16,13 GBP.

Diageo
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Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'446 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Diageo-Aktie bei 16,13 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,04 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 48'794 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Gewinne von 18,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 19,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,550 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Am 27.01.2028 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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