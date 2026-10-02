Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Vormittag vor
Die Aktie von Diageo gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Diageo konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 16,13 GBP.
Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'446 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Diageo-Aktie bei 16,13 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,04 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 48'794 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Gewinne von 18,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 19,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,550 USD.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Am 27.01.2028 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 USD je Diageo-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt
Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen
Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
16:29
|Diageo Aktie News: Diageo macht am Freitagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Freitagmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Vormittag vor (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Analysten sehen für Diageo-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
25.09.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: SMI im Plus -- DAX deutlich fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street - NASDAQ mit Rekord -- Asiens Börsen fallen schlussendlich - kein Handel in Shanghai
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuern auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.