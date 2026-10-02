Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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02.10.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo macht am Freitagnachmittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Diageo. Zuletzt stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 16,04 GBP.
Um 16:28 Uhr sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 16,04 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'487 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Diageo-Aktie bis auf 16,18 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,04 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'025'957 Diageo-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 15,75 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,380 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,550 USD je Diageo-Aktie.
Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,67 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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