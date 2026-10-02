Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 16,06 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'432 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Diageo-Aktie bei 16,18 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,04 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 318'177 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 19,04 GBP markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 18,56 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Abschläge von 15,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,550 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,380 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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