Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag auf rotem Terrain

Die Diageo-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 16,66 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'775 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 16,63 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,70 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 81'928 Diageo-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,71 GBP) erklomm das Papier am 03.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,554 USD.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,65 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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