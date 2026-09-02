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02.09.2026 16:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochnachmittag höher

Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochnachmittag höher

Die Aktie von Diageo zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 16,80 GBP zu.

Diageo
18.45 CHF -1.30%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Diageo konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 16,80 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'762 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 16,88 GBP. Mit einem Wert von 16,70 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 866'217 Diageo-Aktien.

Am 03.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,554 USD aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,65 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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