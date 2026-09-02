Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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02.09.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo verteidigt am Mittwochmittag Vortagesniveau
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Diageo. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Diageo-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 16,71 GBP.
Mit einem Wert von 16,71 GBP bewegte sich die Diageo-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'728 Punkten steht. Die Diageo-Aktie legte bis auf 16,78 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Diageo-Aktie bis auf 16,60 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 16,70 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 338'953 Diageo-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 20,71 GBP erreichte der Titel am 03.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 19,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,51 GBP am 24.03.2026. Mit einem Kursverlust von 19,15 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,370 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,554 USD je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,65 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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