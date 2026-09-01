Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagvormittag schwächer

Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 16,94 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'777 Punkten steht. Bei 16,93 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 16,98 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 367'902 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 25,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,370 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,554 USD je Aktie ausschütten.

Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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