Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 16,74 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'796 Punkten realisiert. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,67 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 16,98 GBP. Bisher wurden via London 1'576'864 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 20,71 GBP markierte der Titel am 03.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 23,72 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 19,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,370 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,554 USD je Diageo-Aktie.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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