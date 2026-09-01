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01.09.2026 12:29:00

Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Dienstagmittag schwächer

Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Dienstagmittag schwächer

Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 16,72 GBP.

Diageo
18.22 CHF -2.55%
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Die Diageo-Aktie gab im London-Handel um 12:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 16,72 GBP nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'721 Punkten steht. In der Spitze fiel die Diageo-Aktie bis auf 16,68 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,98 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 954'000 Diageo-Aktien.

Bei 20,71 GBP erreichte der Titel am 03.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 23,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,370 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,554 USD aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,65 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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