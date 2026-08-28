Diadrom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Diadrom liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Diadrom die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.21 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Diadrom ein Ergebnis je Aktie von -0.050 SEK vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Diadrom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 33.15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 12.7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch