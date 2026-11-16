Di-Nikko Engineering stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Di-Nikko Engineering präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 29.70 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Di-Nikko Engineering 16.72 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.13 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 49.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.48 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch