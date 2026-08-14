Di-Nikko Engineering gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Di-Nikko Engineering stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22.62 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Di-Nikko Engineering 8.29 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 10.31 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.81 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch