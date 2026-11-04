Di informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Di stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1216.47 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Di 210.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Di hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 217.72 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 99.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 109.06 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch