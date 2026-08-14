Dhunseri Tea Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dhunseri Tea Industries präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 4.30 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dhunseri Tea Industries 13.66 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Dhunseri Tea Industries 851.4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.15 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch