Dhunseri Petrochem Tea: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dhunseri Petrochem Tea hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 49.76 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dhunseri Petrochem Tea 20.35 INR je Aktie verdient.

Dhunseri Petrochem Tea hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.32 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.73 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch