DHT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DHT äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.350 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 284.8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 122.60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DHT einen Umsatz von 128.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch