Dhruv Consultancy Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dhruv Consultancy Services hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dhruv Consultancy Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2.51 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.840 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 26.06 Prozent zurück. Hier wurden 155.5 Millionen INR gegenüber 210.4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch