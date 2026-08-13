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13.08.2026 06:37:00
DHP India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
DHP India liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DHP India die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15.66 INR. Im Vorjahresviertel waren 15.22 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHP India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 226.1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 206.0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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