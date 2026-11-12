DHP India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DHP India präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17.55 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3.87 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 90.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 273.7 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 143.7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch